До відома: про брифінг у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Реорганізація чи ліквідація: що насправді відбувається навколо Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України"

У середу, 27 травня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться брифінг на тему "Реорганізація чи ліквідація: що насправді відбувається навколо Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" щодо процесу реорганізації Державної установи "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України". Учасник: доктор медичних наук, професор, засновник Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України Ілля Ємець; керівник Центру кардіохірургічної допомоги медичної мережі "Добробут", доктор медичних наук Олександр Бабляк, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Євген Кубко; батько прооперованої дитини Віктор Куртєв; модератор – Тетяна Станєва (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за посиланням https://petition.kmu.gov.ua/petitions/9866. Акредитація журналістів обов'язкова за лінком https://forms.gle/wj65Ej87yweH3AeL8.