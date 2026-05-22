Інтерфакс-Україна
14:00 27.05.2026

До відома: про презентацію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" аналітичного дослідження на тему "Вступ України до ЄС на практиці: секторальна гармонізація, регіональна імплементація та суспільні настрої"

У середу, 27 травня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація комплексного аналітичного дослідження на тему "Вступ України до ЄС на практиці: секторальна гармонізація, регіональна імплементація та суспільні настрої", яке поєднує правовий аналіз та соціологічне дослідження щодо реального стану імплементації європейських реформ в Україні.

Учасники: експертка з питань ефективного місцевого самоврядування Мережі "АНТС" Юлія Вусенко; народний депутат України Верховної Ради IX скликання, голова Комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (очікується підтвердження); виконавчий директор Всеукраїнської асоціації ОТГ Тарас Добрівський (очікується підтвердження); директор Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук (очікується підтвердження) (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

