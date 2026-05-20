12:00 22.05.2026
До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Сильна Україна та незалежні країни Південного Кавказу"
У п'ятницю, 22 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Сильна Україна та незалежні країни Південного Кавказу".
Учасники:
президент Фонду "Вірменська ініціатива" Гайк Агванян (Hayk Ahvanian); політична експертка, кандидатка філософських наук Олександра Решмеділова; експерт "Українського інституту майбутнього", консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак.
Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.