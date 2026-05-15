До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів"

У вівторок, 19 травня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5а) розпочнеться пресконференція на тему "Не вік, а технічний стан: бізнес вимагає скасування граничного строку для вагонів".

Учасники:

президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков;

виконавчий директор Національної асоціації видобувної промисловості України (НАДПУ) Ксенія Оринчак;

виконавчий директор Української асоціації виробників феросплавів (УкрФА) Сергій Кудрявцев;

президент Союзу хіміків України Олексій Голубов (онлайн),

президент Всеукраїнського союзу виробників будматеріалів Костянтин Салій;

виконавчий директор Асоціації виробників цементу України (Укрцемент) Людмила Кріпка;

юрист та експерт галузі, учасник асоціації "Українських залізничних вантажовідправників" Марина Ліснича.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (044) 279-05-25, [email protected] (ОП "Укрметалургпром").