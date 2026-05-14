До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи загрожує Україні дестабілізація – зовнішня та внутрішня?"

У понеділок, 18 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи загрожує Україні дестабілізація – зовнішня та внутрішня?". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; доктор політичних наук, експерт Аналітичного Центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.