Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:00 14.05.2026

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Початкова освіта як капітал громади: презентація моделі навчання для викликів сьогодення"

У четвер, 14 травня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Початкова освіта як капітал громади: презентація моделі навчання для викликів сьогодення".

Буде розглянуто роль освітньої моделі у розвитку громади та які практичні результати матиме впровадження сучасної програми початкової освіти "Країна знань" у міських і сільських закладах.

Учасники:

науковий керівник освітньої програми "Країна знань", завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України Оксана Онопрієнко;

директор Ліцею № 157 Оболонського району м. Києва, кандидат педагогічних наук Тетяна Єрмак;

директор Опорного закладу освіти "Білогородський ліцей №1" Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області Інна Петровська;

вчитель початкових класів Ліцею № 157 Оболонського району м. Києва Алла Король;

представниця батьківської спільноти Початкової школи №12 Броварської міської ради Броварського району Київської області Дарина Нагорнюк.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

