До відома: про круглий стіл в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти"

У четвер, 7 травня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться про круглий стіл на тему "Трансформація комунальних теплопостачальних підприємств в енергетичні компанії: що змінюється і як діяти".

Питання до обговорення: чи здатна чинна модель державного регулювання забезпечити ефективну трансформацію ТКЕ в повноцінних гравців енергетичного ринку, що насправді блокує розвиток когенерації в Україні та як саме ці бар'єри усунути, чи здатні ТКЕ виконати "Плани стійкості" та як саме готуються до наступного опалювального сезону, які рішення необхідні для переходу теплопостачальної галузі від режиму хронічної збитковості до економічно обґрунтованого функціонування й розвитку та інші питання.

Очікується участь: виконавчий секретар Асоціація операторів критичної інфраструктури Руслан Голуб; виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан; заступник Міністра розвитку громад та територій України Костянтин Ковальчук (очікується підтвердження); заступниця Міністра енергетики України Валентина Москаленко (очікується підтвердження); директор департаменту НКРЕКП Руслан Овчаренко (очікується підтвердження); народний депутат України, перший заступник голови Комітету ВРУ з питань з енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко (очікується підтвердження); народний депутат України, Комітет ВРУ з питань з енергетики та житлово-комунальних послуг Максим Хлапук (очікується підтвердження); представник ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз-Трейдинг" (очікується підтвердження); директор КП "Черкаситеплокомуненерго" Павло Карась, керівники теплопостачальних підприємств із Вінниці, Львова, Чернівців, Житомира, Броварів, Миколаєва та інших міст, міських голів та їх заступників.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

