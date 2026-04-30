Інтерфакс-Україна
12:00 04.05.2026

До відома: про дискусію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки перелому у ході війни?"

У понеділок, 4 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться дискусія на тему "Чи є ознаки перелому у ході війни?".

Учасники:

виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач;

громадський діяч Олесь Доній;

політичний експерт Костянтин Матвієнко;

політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

