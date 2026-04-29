До відома: про презентацію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Штучний інтелект 2026: від хайпу до стратегічної переваги"

У четвер, 30 квітня, о 13.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться презентація дослідження Агенції візуальних комунікацій і досліджень "Top Lead" на тему "AI Focus 2026" та дискусія на тему "Штучний інтелект 2026: від хайпу до стратегічної переваги", під час якої партнери дослідження презентують практичні кейси застосування ШІ у фінансовому секторі, хмарних технологіях та соціальних проєктах.

Учасники: CEO компанії Top Lead Станіслав Шум; заступниця голови правління Райффайзен Банку Юлія Старокожева, Country Director in Ukraine GigaCloud Ілля Сапоненко.

Повне дослідження AI Focus 2026 буде доступне для завантаження в день релізу на офіційному лендингу, можна залишити заявку, щоб отримати дослідження першим у день релізу: https://www.topleadprojects.com/ai-focus-2026-request.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація на тел. (073) 007-55-19, електронна пошта [email protected].