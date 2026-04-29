Інтерфакс-Україна
Пресанонси
11:00 06.05.2026

До відома: про презентацію та експертне обговорення дослідження в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ринок праці після 50 років: що насправді думають роботодавці – і що з цим робити"

У середу, 6 травня, об 11.00 в у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться презентація результатів дослідження "Ринок праці після 50 років: що насправді думають роботодавці – і що з цим робити".

Буде представлено результати першого етапу дослідження в межах публічної ініціативи "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" – погляд роботодавців на бар'єри залучення людей 50+ до ринку праці в українських компаніях, яке провів Український центр соціальних реформ Інституту демографії та досліджень якості життя ім. М.Птухи НАН України.

Учасники:

заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак (очікується підтвердження);

директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.Птухи Елла Лібанова;

директорка Державної служби зайнятості України Юлія Жовтяк (очікується підтвердження);

керівник інформаційної політики Офісу Президента України Наталія Дмитренко (очікується підтвердження);

голова конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко (очікується підтвердження);

фонд "Життєлюб" Тіна Ніколова (очікується підтвердження);

модератор – Андрій Длігач, економіст, підприємець, громадський діяч.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація обов'язкова за посиланням.

 Додаткова інформація [email protected], тел. (050) 312-51-46 (координаторка з комунікацій проєкту "Срібна економіка України: потенціал покоління 50+" Таїса Стадніченко).

 

