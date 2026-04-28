Інтерфакс-Україна
Пресанонси
10:00 29.04.2026

До відома: про презентацію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" результатів соціологічних досліджень "Корупція в Україні: загроза чи можливість?" та "Українці за кордоном"

У середу, 29 квітня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться презентація результатів соціологічних досліджень "Корупція в Україні: загроза чи можливість?" та "Українці за кордоном", організована аналітичним центром "Think Ukraine".

Будуть презентовані результати кількісних та якісних (фокус-групових дискусій) соціологічних досліджень, що проводяться в рамках річної програми "Проект країни".

Учасники:

офіцер ЗСУ, експерт у сфері функціонування міських агломерацій, сучасного урбаністичного проєктування та цифрової трансформації управлінських процесів Ігор Рева;

методолог, експерт у сфері реформування та розвитку державних інституцій Володимир Застава.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

