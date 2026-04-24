До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна на шляху до ЄС: стан, виклики, перспективи"

У середу, 29 квітня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "Україна на шляху до ЄС: стан, виклики, перспективи", організований Громадською Радою при МЗС України і Центром Разумкова за підтримки Фонду Г.Зайделя. Будуть презентовані результати експертного опитування, проведеного в березні 2026 р. в рамках проєкту, що здійснюється Громадською Радою при МЗС України і Центром Разумкова за підтримки Фонду Г.Зайделя. Учасники: директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко; керівник Всеукраїнської громадської ліги Україна-НАТО, голова Громадської ради при МЗС України Сергій Джердж; співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков; кандидат політичних наук, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", екс-міністр молоді і спорту України (2014-2019рр.) Ігор Жданов (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.