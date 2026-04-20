17:00 21.04.2026

До відома: про пресконференцію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перемога Романа Дегтярьова на чемпіонаті Європи з шахів. Проблеми та перспективи розвитку шахів в Україні"

До відома: про пресконференцію у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перемога Романа Дегтярьова на чемпіонаті Європи з шахів. Проблеми та перспективи розвитку шахів в Україні"

У вівторок, 21 квітня, о 17.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Перемога Романа Дегтярьова на чемпіонаті Європи з шахів. Проблеми та перспективи розвитку шахів в Україні".

Учасники:

чемпіон Європи-2026 з шахів Роман Дегтярьов,
перший віцепрезидент Федерації шахів України Володимир Ковальчук,
президент Федерації шахів Харківської області Дмитро Гринь (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

