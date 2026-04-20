Інтерфакс-Україна
14:00 23.04.2026

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вища освіта та MBA в епоху штучного інтелекту: які професії та навички залишаться за людиною"

У четвер, 23 квітня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Вища освіта та MBA в епоху штучного інтелекту: які професії та навички залишаться за людиною". Під час заходу викладачі приватного вишу – Інституту психології і підприємництва (ІПП) – поділяться даними проведеного дослідження, яка кількість студентів користується штучним інтелектом у навчанні та як ШІ впливає на процес навчання, а також проведуть дискусійну панель з представником бізнесу та філософом про загрози з боку ШІ, наслідки частого використання програм в процесі навчання, в роботі та повсякденному житті. Учасники: директорка Центру бізнес-освіти та підвищення кваліфікації̈ Інституту психології і підприємництва Марія Фурман; CEO Coinage (Варшава) Степан Власюк; генеральний директор Capolavoro Group (Бразилія), викладач бразильського інституту АМФ, інвестор у технологічні стартапи Веслі Ласерда; керівник відділу рекрутингу консалтингової компанії 3S Agency (Варшава) Сергій Андрійченко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

