Інтерфакс-Україна
Пресанонси
11:00 06.02.2026

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Використання активів рф і корупційного майна для ветеранів та постраждалих від війни: зміни в закон"

1 хв читати

У п’ятницю, 6 лютого, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Законопроєкт № 14347: шлях до забезпечення житлом і сучасними центрами реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб і всіх постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України".

Буде презентовано законопроєкт №14347, яким пропонується передавати арештовані активи, якими управляє Агентство з розшуку та менеджменту активів, у спрощеному порядку – без конкурсу, на підставі рішення Кабінету Міністрів України, визначеним Міністерством у справах ветеранів підприємствам, установам, організаціям, з метою забезпечення житлом і відновлення (реабілітації) військовослужбовців, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб та всіх постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Учасники: голова підкомітету з питань соціального захисту прав ветеранів Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Анатолій Остапенко; міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова; голова Федерації професійних спілок України Сергій Бизов; адвокат Андрій Потьомкін (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про засідання конкурсної комісії всеукраїнського конкурсу студентських правотворчих ініціатив "Нова Україна. Безпековий договір. Очима молодих юристів"

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в "ідеальному штормі" - зовнішньому і внутрішньому"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мільярди на неякісних мінах для армії: ДБР презентує нові деталі масштабної оборудки"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Верховний Суд став на бік захисників Мархалівського лісу: незаконна передача території під військове кладовище скасована"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Недбалість в "Медіком": неоголошена тривога, що призвела до загибелі пацієнта"

До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Шляхи вдосконалення військово-патріотичної та мобілізаційної роботи: позиція партії "Сила нації"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Карколомний початок року - в Україні і в світі"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА