Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:00 04.02.2026

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою"

1 хв читати

У середу, 4 лютого, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Кадрові перестановки-2026: між надією і зневірою".

Будуть презентовані результати опитування громадської думки, проведеного соціологічною компанією "Active Group" 31 січня -1 лютого 2026 року.

Учасники: засновник соціологічної компанії "Active Group" Андрій Єременко; директор соціологічної компанії "Active Group" Олександр Позній (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

