До відома про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Як українці ставляться до капіталізму?"

У четвер, 6 листопада, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Як українці ставляться до капіталізму?". Учасники: президент Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Ярослав Романчук; директор Міжнародного Інституту Свободи (ILI) Михайло Камчатний (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.