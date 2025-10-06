Інтерфакс-Україна
Пресанонси
13:00 07.10.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації"

1 хв читати

У вівторок, 7 жовтня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації". Організатор: Фонд розвитку підприємництва. Учасники: голова правління Фонду розвитку підприємництва Андрій Гапон; заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Дмитро Завгородній; заступниця директора департамента реалізації політики зайнятості Державної служби зайнятості Олена Мельник; радник по впровадженню проєктів GIZ Микита Кулешов; генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк; директор по роботі з персоналом агрохолдингу "Астарта-Київ" Світлана Мозгова; модератор - перший заступник голови правління Фонду розвитку підприємництва Валерій Майборода (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Акредитація журналістів обов'язкова до 17.00 6 жовтня 2025 року, для підтвердження необхідно вказати ім’я, прізвище, назву видання, контактний телефон на електронну пошту [email protected].

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Супермаркет Рішень" - платформа, яка об’єднала громади, бізнес і міжнародних партнерів"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Репродуктивна медицина України під загрозою: чому законопроєкт №13683 б’є по інтересах пацієнтів і репутації держави"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Виклики для бізнесу при працевлаштуванні під час війни: рішення для кадрового ринку завдяки навчанню та перекваліфікації".

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Про що свідчить аналіз показників проєкту Державного бюджету на наступний рік"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему  "Презентація "Дипломатичного правового хабу" – інноваційної платформи правової підтримки іноземних громадян та бізнесу в Україні"​​​​​​​

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Українська освіта на терезах громадської думки: сподівання і сумніви"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Українська прем'єра фільму "Діти у вогні"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля вдвічі збільшило знищення заповідного лісу у національних парках"

До відома: про брифінг в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Скандал із захопленням авто дружини адвоката Віталії Глоба на Печерську"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи переходить війна в "ендшпіль?"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА