Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 06.10.2025

До відома: про дискусію в прес-центрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Про що свідчить аналіз показників проєкту Державного бюджету на наступний рік"

1 хв читати

У понеділок, 6 жовтня, о 12.00 у прес-центрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Про що свідчить аналіз показників проєкту Державного бюджету на наступний рік".

Учасники: економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ; політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник "Національної платформи стійкості та згуртованості" Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5а).

Трансляція прес-конференції буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

