Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 08.10.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему  "Презентація "Дипломатичного правового хабу" – інноваційної платформи правової підтримки іноземних громадян та бізнесу в Україні"​​​​​​​

1 хв читати

У середу, 8 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему  "Презентація "Дипломатичного правового хабу" – інноваційної платформи правової підтримки іноземних громадян та бізнесу в Україні".

Учасники: партнер адвокатського обʼєднання "Barristers", речник Національної асоціації адвокатів України, голова правління Національної асоціації лобістів України, доктор філософії в галузі права Олексій Шевчук; партнер адвокатського обʼєднання "Barristers" Ельвіра Лазаренко; адвокат, заступник голови комітету інформаційної політики Національної асоціації адвокатів України, партнер адвокатського об'єднання "а2кат" Ярослав Куц; адвокат, керуючий партнер адвокатського обʼєднання "ВІДСІЧ", кандидат юридичних наук, голова комітету з кримінального права та процесу Ради адвокатів Харківської області Олександр Олійник (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Українська освіта на терезах громадської думки: сподівання і сумніви"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Українська прем'єра фільму "Діти у вогні"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Міндовкілля вдвічі збільшило знищення заповідного лісу у національних парках"

До відома: про брифінг в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Скандал із захопленням авто дружини адвоката Віталії Глоба на Печерську"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи переходить війна в "ендшпіль?"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мінветеранів вводить в оману Комітет Бернської конвенції стосовно вирубки Мархалівського лісу під військове кладовище"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Нові можливості для міст - урбаністика та трансформація простору"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Нові можливості для міст - урбаністика та трансформація простору"

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Створення Національної асоціації лобістів України - початок прозорої європейської практики лобіювання в Україні"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА