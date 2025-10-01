До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація "Дипломатичного правового хабу" – інноваційної платформи правової підтримки іноземних громадян та бізнесу в Україні"​​​​​​​

У середу, 8 жовтня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Презентація "Дипломатичного правового хабу" – інноваційної платформи правової підтримки іноземних громадян та бізнесу в Україні".

Учасники: партнер адвокатського обʼєднання "Barristers", речник Національної асоціації адвокатів України, голова правління Національної асоціації лобістів України, доктор філософії в галузі права Олексій Шевчук; партнер адвокатського обʼєднання "Barristers" Ельвіра Лазаренко; адвокат, заступник голови комітету інформаційної політики Національної асоціації адвокатів України, партнер адвокатського об'єднання "а2кат" Ярослав Куц; адвокат, керуючий партнер адвокатського обʼєднання "ВІДСІЧ", кандидат юридичних наук, голова комітету з кримінального права та процесу Ради адвокатів Харківської області Олександр Олійник (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.