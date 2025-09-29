До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Українська прем'єра фільму "Діти у вогні"

У четвер, 2 жовтня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Українська прем'єра фільму "Діти у вогні". Учасники: лауреат Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук; номінований на "Оскар" та "Еммі" режисер/продюсер/оператор Євген Афінеєвський; продюсерка, номінантка на премію "Еммі" Галина Садомцева; виконавча директорка Української кіноакадемії та генеральна директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Анна Мачух; американський політик, адвокат і член Палати представників США Майкл Томас МакКоул-старший (Michael Thomas McCaul Sr.); політик Шотландської лейбористської партії, членкиня британського парламенту Джоанна Бакстер (Johanna Baxter MP) (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.