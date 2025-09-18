12:00 19.09.2025
До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Скандал з захопленням авто дружини адвоката Віталії Глоба на Печерську"
У п’ятницю, 19 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Скандал з захопленням авто дружини адвоката Віталії Глоби на Печерську".
Учасники: дружина адвоката Віталія Глоба; адвокати Дарʼя Козій, Сергій Деревянко, Олександр Терпило (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.