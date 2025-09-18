12:00 22.09.2025
До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи переходить війна в "ендшпіль?"
У понеділок, 22 вересня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи переходить війна в "ендшпіль?".
Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян; політичний оглядач Леонід Швець (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.