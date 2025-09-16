Інтерфакс-Україна
Пресанонси
13:00 17.09.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Нові можливості для міст - урбаністика та трансформація простору"

1 хв читати

У середу, 17 вересня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Нові можливості для міст - урбаністика та трансформація простору", організатор - медіагрупа DMNTR. Учасники: архітектор, засновник творчої архітектурної майстерні "А.Пашенько" Андрій Пашенько; СЕО та співзасновник архітектурного бюро AIMM Максим Мятко; CEO Vlasne Misto Ярослав Корніяченко; засновник та СЕО Saga Development Андрій Вавриш; комерційний директор UDP Євген Бокій; співзасновник будівельної компанії MBA Development Максим Бартко; директор з розвитку компанії "Два Академіка" Максим Одінцов; модератор - громадський діяч, депутат Київради VII та VIII скликань Владислав Михайленко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів та додаткова інформація https://forms.gle/vu6ZSSgJRYZTpG598, (099) 124-65-67 [email protected] (Анастасія Константинова, медіагрупа DMNTR).

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Нові можливості для міст - урбаністика та трансформація простору"

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Створення Національної асоціації лобістів України - початок прозорої європейської практики лобіювання в Україні"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Посилення енергетичної стійкості громад шляхом впровадження розподіленої генерації в Україні"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення громадян до ТОП-50 країн – найбільших торговельних партнерів України"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Перспективи загальних виборів в Україні"

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ініціативи МОН та їх наслідки"

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Пацієнтські організації просять державу розблокувати ресурси для закупівлі інноваційних ліків для пацієнтів з онкологічними та орфанними захворюваннями"

У понеділок на Майдані в Києві друзі та побратими вшанують памʼять Андрія Парубія

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи наближається кінець війни?"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА