До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи"

У вівторок, 16 вересня, о 14.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія тему "Історія як зброя в контексті сучасної агресії та викликів для України та Європи".

Організатори - Український безпековий клуб, Консервативна Платформа та Дослідницько-аналітична група InfoLight.UA за сприяння Фонду Ганнса Зайделя в Україні.

Учасники: голова голова Українського безпекового клубу, керівник Дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA" Юрій Гончаренко; координатор ініціативної групи зі створення Громадсько-військового руху, ветеран російсько-української війни, експерт Українського безпекового клубу Олексій Івашин; кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту українознавства ім. І.Крип'якевича НАН України, президент благодійного громадського фонду "Літопис УПА" ім. Володимира Макара Микола Посівнич (онлайн); кандидат політичних наук, директор недержавного аналітичного центру "Українські студії стратегічних досліджень", військовослужбовець ЗСУ Юрій Олійник; військовослужбовець, політичний консультант Олександр Антонюк; голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85, [email protected] (Юрій Гончаренко).

