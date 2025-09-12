Інтерфакс-Україна
13:00 17.09.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Нові можливості для міст - урбаністика та трансформація простору"

У середу, 17 вересня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Нові можливості для міст - урбаністика та трансформація простору", організатор - медіагрупа DMNTR.

Учасники: архітектор, засновник творчої архітектурної майстерні "А.Пашенько" Андрій Пашенько; СЕО та співзасновник архітектурного бюро AIMM Максим Мятко; CEO Vlasne Misto Ярослав Корніяченко; засновник та СЕО Saga Development Андрій Вавриш; комерційний директор UDP Євген Бокій; співзасновник будівельної компанії MBA Development Максим Бартко; директор з розвитку компанії "Два Академіка" Максим Одінцов; модератор - громадський діяч, депутат Київради VII та VIII скликань Владислав Михайленко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів та додаткова інформація https://forms.gle/vu6ZSSgJRYZTpG598,  
(099)124-65-67, [email protected] (Анастасія Константинова, медіагрупа DMNTR).

