До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Посилення енергетичної стійкості громад шляхом впровадження розподіленої генерації в Україні"

У вівторок, 16 вересня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція голови Всеукраїнської Агенції інвестицій та сталого розвитку Юлія Усенко на тему "Посилення енергетичної стійкості громад шляхом впровадження розподіленої генерації в Україні". Буде презентовано аналіз поточного стану розподіленої генерації в Україні та законодавчих бар’єрів в рамках проєкту, який реалізується Асоціацією малих міст України (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.