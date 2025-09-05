Інтерфакс-Україна
12:30 09.09.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення громадян до ТОП-50 країн – найбільших торговельних партнерів України"

У вівторок, 9 вересня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Ставлення громадян до ТОП-50 країн - найбільших торговельних партнерів України".

Буде презентовано результати соціологічного дослідження щодо ставлення громадян до ТОП-50 країн - найбільших торговельних партнерів України.

Учасники: соціолог, засновник компанії "Актив Груп" Андрій Єременко; директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній; засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club, заступник генерального директора інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

