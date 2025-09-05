До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ставлення громадян до ТОП-50 країн – найбільших торговельних партнерів України"
У вівторок, 9 вересня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Ставлення громадян до ТОП-50 країн - найбільших торговельних партнерів України".
Буде презентовано результати соціологічного дослідження щодо ставлення громадян до ТОП-50 країн - найбільших торговельних партнерів України.
Учасники: соціолог, засновник компанії "Актив Груп" Андрій Єременко; директор дослідницької компанії Active Group Олександр Позній; засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club, заступник генерального директора інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Максим Уракін (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.