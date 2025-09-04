До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Пацієнтські організації просять державу розблокувати ресурси для закупівлі інноваційних ліків для пацієнтів з онкологічними та орфанними захворюваннями"

У п’ятницю, 5 вересня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" відбудеться пресконференція на тему "Пацієнтські організації просять державу розблокувати ресурси для закупівлі інноваційних ліків для пацієнтів з онкологічними та орфанними захворюваннями". В рамках заходу представники громадських організацій, що представляють і захищають права пацієнтів із тяжкими захворюваннями розкажуть: чому навіть за наявності ресурсів у державному та місцевих бюджетах закупівлі життєво необхідних інноваційних ліків для онко- та орфанних хворих фактично заблоковані; як ситуація позначається на житті сотень пацієнтів, серед яких діти, військовослужбовці та ветерани; чому ухвалені Верховною Радою зміни до державного бюджету є важливим, але лише тимчасовим кроком; а також про те, які системні рішення потрібні для забезпечення доступу українців до сучасних методів лікування. Учасники: голова ради громадської спілки "Орфанні захворювання України" Тетяна Кулеша; президент всеукраїнської благодійної організації "Рада захисту прав та безпеки пацієнтів" Віктор Сердюк; пацієнти, які потребують інноваційних ліків для продовження життя (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Додаткова інформація за тел. (067) 604-35-55 (Тетяна Федорова).