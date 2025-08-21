Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 25.08.2025

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи наближається кінець війни?"

1 хв читати

У понеділок, 25 серпня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться дискусія на тему "Чи наближається кінець війни?". Учасники: політичний експерт Костянтин Матвієнко; голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

