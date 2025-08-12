Інтерфакс-Україна
До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під Національний військовий меморіальний комплекс біля села Мархалівка"

(додано учасниць)

У середу, 13 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Апеляційний суд визнав незаконним виділення землі під Національний військовий меморіальний комплекс біля села Мархалівка". Учасники: юрист ГО "Мархалівка. Підтримка" Юлія Рибіцька, мешканки села Мархалівка Надія Коваленко та Вікторія Чеченкова, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

