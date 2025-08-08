До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи виживе "АрселорМіттал Кривий Ріг" в умовах найвищих в Європі цін на електроенергію"
У вівторок, 12 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Чи виживе "АрселорМіттал Кривий Ріг" в умовах найвищих в Європі цін на електроенергію".
Учасники:
генеральний директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо,
фінансовий директор ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Павло Задорожний,
директорка департаменту з правових питань та взаємодії з державними органами ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олена Бізяєва.
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
