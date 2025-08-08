Інтерфакс-Україна
Пресанонси
11:00 14.08.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Екологи виграли суд проти Київради та її колишнього секретаря Бондаренка на захист заповідних об'єктів"

1 хв читати

У четвер, 14 серпня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Екологи виграли суд проти Київради та її колишнього секретаря Бондаренка на захист заповідних об'єктів".

Учасники: юрист Київського еколого-культурного центру Олександр Дядюк, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

