Інтерфакс-Україна
Пресанонси
13:00 07.08.2025

До відома: про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Проблеми та перспективи організації реабілітації військових на Київщини: позитивні приклади та системні недоліки"

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У четвер, 7 серпня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми та перспективи організації реабілітації військових на Київщини: позитивні приклади та системні недоліки".

Учасники:

представник ГО "Об’єднані гольфом", ветеран ЗСУ Олександр Кікін;
депутат Київської обласної ради, паралімпієць Олег Іваненко;
заступник голови Київської ОВА, ветеран ЗСУ, військовий психолог Іван Добровольський;
голова правління Інституту української політики, військовий психолог Олексій Усачов;
військовий лікар, заступник директора КМКЛ 10, автор ініціативи "Потяг життя" Данило Михайлов.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

ОСТАННЄ

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До відома: про засідання дискусійного клубу "Столичний регіон" на тему "Проблеми відбудови Київщини: які особливості відновлення деокупованих територій, ліквідації наслідків руйнувань та будівництва житла для ВПО і ветеранів"

До відома: про "круглий стіл" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику"

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До відома: переноситься пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація співпраці "Атмосферної школи" з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією легкої атлетики України"

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