До відома: про скасування пресконференції в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Законодавче регулювання антикорупційної системи: між ефективністю та контролем"

Скасовується на прохання організаторів анонсована на среду, 30 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" пресконференція керівництва Всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Законодавче регулювання антикорупційної системи: між ефективністю та контролем. Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].