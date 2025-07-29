До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Законодавче регулювання антикорупційної системи: між ефективністю та контролем"

У середу, 30 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція керівництва Всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Законодавче регулювання антикорупційної системи: між ефективністю та контролем". Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; громадсько-політичний діяч, журналіст, голова ГО "Асоціація учасників російсько-української війни" Геннадій Прищепчук; ветеран російсько-української війни, журналіст, радник Центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко; політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].