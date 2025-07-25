Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:00 28.07.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Законодавче регулювання антикорупційної системи: між ефективністю та контролем"

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До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Законодавче регулювання антикорупційної системи: між ефективністю та контролем"

У понеділок, 28 липня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція керівництва Всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Законодавче регулювання антикорупційної системи: між ефективністю та контролем".

Учасники:

засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський;
громадсько-політичний діяч, журналіст, голова ГО "Асоціація учасників російсько-української війни" Геннадій Прищепчук;
ветеран російсько-української війни, журналіст, радник Центру стратегічних досліджень Костянтин Ільченко;
політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].

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