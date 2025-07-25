До відома: про круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони та бізнес запускають відновлення"

У понеділок, 28 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться круглий стіл на тему "Свобода для бізнесу та нові інвестиційні можливості: як уряд, регіони та бізнес запускають відновлення".

Учасники: модератор, засновник і голова Advanter Group Андрій Длігач;

заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів;

голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник;

представниця компанії "Метінвест СічСталь" Тетяна Скрипка;

директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні (Unimot S.A.) Назарій Волянський;

СЕО компанії "Власне місто" Ярослав Корніяченко;

директор TAS-Logistic Володимир Іващенко;

концептуаліст, візіонер будівельної галузії, засновник компанії "HutJet" Сергій Самусєв;

адвокат, громадський діяч, депутат Київради 7-го і 8-го скликань Владислав Михайленко;

голова підкомітету з питань регіонального економічного співробітництва і торгівлі Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Олександр Маріковський;

засновник УкрІнвестКлуб, експерт з дохідної нерухомості Дмитро Карпіловський;

директор інвестиційного департаменту компанії "Тервін" Євген Савченко.

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за посиланням: https://forms.gle/fVfWHh7omqsb5vv27.