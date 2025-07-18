До відома: про "круглий стіл" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику"

У четвер, 24 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться "круглий стіл" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику".

Учасники:

модератор - директорка Альянсу Українських Організацій Громадянського Суспільства Міла Леонова;

керівник напряму взаємодії з органами влади Альянсу Українських організацій громадянського суспільства Олена Волкова;

заступниця директора Гуманітарної платформи НУО в Україні Олександра Буглак;

директор Protect Humanitarians Олів'є Вандікастіле (Olivier Vandecasteele);

керівник гуманітарної допомоги в Україні Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва Серж Умов;

заступник генерального директора з розвитку програм та інновацій Товариства Червоного Хреста України Ілля Клецьковський;

керівниця програми з надання психологічної та психосоціальної підтримки Карітас України Ірина Максименко;

членкиня правління Благодійного фонду "Схід СОС" Оксана Куянцева;

віце-президентка зі стратегічних партнерств Фонд Східна Європа Віра Недзведська;

заступник директора International NGO Safety Organization Юзеф Ланг (Jozef Lang);

засновник та директор Місії Харків Росс Скавронський (Ross Skowronski).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (097)795-03-00; електронна пошта [email protected] (контакта особа для ЗМІ - Олена Волкова).