До відома: про "круглий стіл" у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику"
У четвер, 24 липня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться "круглий стіл" на тему "Гуманітарна діяльність у війні: захист персоналу, інновації та вплив на світову політику".
Учасники:
модератор - директорка Альянсу Українських Організацій Громадянського Суспільства Міла Леонова;
керівник напряму взаємодії з органами влади Альянсу Українських організацій громадянського суспільства Олена Волкова;
заступниця директора Гуманітарної платформи НУО в Україні Олександра Буглак;
директор Protect Humanitarians Олів'є Вандікастіле (Olivier Vandecasteele);
керівник гуманітарної допомоги в Україні Швейцарського агентства з розвитку та співробітництва Серж Умов;
заступник генерального директора з розвитку програм та інновацій Товариства Червоного Хреста України Ілля Клецьковський;
керівниця програми з надання психологічної та психосоціальної підтримки Карітас України Ірина Максименко;
членкиня правління Благодійного фонду "Схід СОС" Оксана Куянцева;
віце-президентка зі стратегічних партнерств Фонд Східна Європа Віра Недзведська;
заступник директора International NGO Safety Organization Юзеф Ланг (Jozef Lang);
засновник та директор Місії Харків Росс Скавронський (Ross Skowronski).
Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Додаткова інформація за тел. (097)795-03-00; електронна пошта [email protected] (контакта особа для ЗМІ - Олена Волкова).