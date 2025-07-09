Інтерфакс-Україна
Пресанонси
13:00 10.07.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Укладення Меморандуму про співпрацю між Адвокатським об'єднанням "БАРРІСТЕРС", Громадською організацією "КАВКАЗЬКИЙ СОЮЗ" та громадською організацією "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ КАВКАЗУ"

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У четвер, 10 липня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Укладення Меморандуму про співпрацю між Адвокатським об'єднанням "БАРРІСТЕРС", Громадською організацією "КАВКАЗЬКИЙ СОЮЗ" та громадською організацією "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ КАВКАЗУ". Учасники: партнер Адвокатського об'єднання "БАРРІСТЕРС" Юрій Радзієвський; партнер Адвокатського об'єднання "БАРРІСТЕРС" Олексій Шевчук; Голова Громадської організації "КАВКАЗЬКИЙ СОЮЗ" Джабраіл Мірзоєв, Голова Громадської організації "МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ДОСЛІДЖЕНЬ КАВКАЗУ" Костянтин Салій (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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