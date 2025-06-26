Інтерфакс-Україна
Пресанонси
14:16 26.06.2025

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Питання доцільності та законності ініціатив уряду та МОН стосовно аспірантів"

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У п’ятницю , 27 червня , об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Питання доцільності та законності ініціатив уряду та МОН стосовно аспірантів". Будуть висвітлені дії уряду та Міністерства освіти і науки України щодо всіх спроб введення додаткового заходу контролю для аспірантів, що навчаються, у вигляді єдиного державного заліку з української та іноземної мов, що не передбачено освітніми програмами в закладах вищої освіти та несе за собою порушення конституційних прав та свобод громадян, в тій їх частині, яка не може бути обмежена під час дії правового режиму воєнного стану. Учасники: аспірант, голова благодійної організації "Благодійний фонд "Змінимо наші життя" Роман Сергієнко; адвокат, старший партнер адвокатського об’єднання "Кравець і партнери" Ростислав Кравець (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (068) 735-05-05.

ОСТАННЄ

Пресконференція на тему "Питання доцільності та законності ініціатив уряду та МОН стосовно аспірантів"

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