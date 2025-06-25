Інтерфакс-Україна
Пресанонси
13:34 25.06.2025

До відома: переноситься пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація співпраці "Атмосферної школи" з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією легкої атлетики України"

1 хв читати

На прохання організаторів переноситься анонсована на п’ятницю, 27 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" пресконференція на тему "Презентація співпраці "Атмосферної школи" з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією легкої атлетики України". Дату та час проведення буде повідомлено додатково, стежте за анонсами

ОСТАННЄ

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Питання доцільності та законності ініціатив уряду та МОН стосовно аспірантів"

Презентація книги екс-генерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України"

Пресконференція на тему "Відповідальність Росії за війну проти України: юридичні механізми"

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Advance Truth Strategy (ATS) як елемент інформаційної оборони: протидія російському впливу та формування позитивного іміджу України в Європі та США"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Динаміка суспільно-політичних настроїв українців під час війни"

До відома: про презентацію дослідження та круглий стіл у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Ватна Україна. Наративи, обличчя, перспективи"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Німецька підтримка українським громадам: старт реєстрацій на фінансування гуманітарних проєктів"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням - результати опитування"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

До відома: про дискусію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Вибори президента Польщі: результати та наслідки для України"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА