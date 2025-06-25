До відома: переноситься пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація співпраці "Атмосферної школи" з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією легкої атлетики України"

На прохання організаторів переноситься анонсована на п’ятницю, 27 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" пресконференція на тему "Презентація співпраці "Атмосферної школи" з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією легкої атлетики України". Дату та час проведення буде повідомлено додатково, стежте за анонсами