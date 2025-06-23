До відома: про презентацію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" книги ексгенерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України"

У вівторок, 24 червня, о 14.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться презентація книги ексгенерального прокурора України Віктора Шокіна "Міжнародна корупція Джо Байдена та моя боротьба як Генерального прокурора незалежної України". Учасники: доктор юридичних наук, шеф-редактор газети "Юридичний вісник України", видавець книги Віктор Ковальський; адвокат, науковець, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені В. Корецького Микола Сірий; екс-генеральний прокурор України Віктор Шокін (онлайн) (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.