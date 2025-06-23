11:00 27.06.2025
До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Презентація співпраці "Атмосферної школи" з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією легкої атлетики України"
У п’ятницю, 27 червня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Презентація співпраці "Атмосферної школи" з Національним олімпійським комітетом України та Федерацією Легкої Атлетики України".
Учасники: президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт; директорка "Атмосферної школи" Тетяна Серебрянська; представник Федерації легкої атлетики України (вул. Рейтарська, 8/5-А).
рансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
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