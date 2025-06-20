Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:30 26.06.2025

До відома: про пресконференцію у пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Відповідальність Росії за війну проти України: юридичні механізми"

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У четвер, 26 червня, о 12.30 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Відповідальність Росії за війну проти України: юридичні механізми".

Буде презентовано аналітичну доповідь про стан і перспективи притягнення керівництва Російської Федерації до відповідальності за злочин агресії та воєнні злочини в Україні, буде представлено аналіз процесу створення міжнародного трибуналу, справ у Міжнародному кримінальному суді і Міжнародному суді ООН, документування воєнних злочинів.

Учасники прес-конференції – експерти аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких, Дмитро Левусь, Петро Олещук, Ігор Попов (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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