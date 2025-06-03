Інтерфакс-Україна
Пресанонси
11:00 05.06.2025

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням - результати опитування"

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У четвер, 5 червня, о 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Що думають українці про ініціативи у сфері боротьби з курінням - результати опитування".

Учасники:
директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко,
заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Данило Добровольський,
президент ГО "Європейський вибір України" Тарас Клименко.

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

 

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