До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

У четвер, 5 червня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації".

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; голова УВО (українська військова організація) СПАС-23: засновник дискусійного клубу НЕП Володимир Волков; політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. (096) 551-51-51, [email protected].