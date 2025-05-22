Інтерфакс-Україна
Пресанонси
12:00 26.05.2025

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки наближення миру?"

1 хв читати

У понеділок, 26 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Чи є ознаки наближення миру?".

Учасники: керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ОСТАННЄ

До відома: про скасування пресконференції в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Три стовпи майбутнього економічного відродження України: точка зору партії "Сила нації"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Скандал щодо незаконного будівництва військового меморіального цвинтаря на Смарагдовій мережі поширився до Європи"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Україна в системі координат нового світового порядку"

До відома: про круглий стіл в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" до Міжнародного дня медичної сестри на тему "Одна за трьох: як живе та працює українська медсестра. Презентація дослідження"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Криза "старих" політичних сил і перспективи для нової України"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Інвестиції в Україну: розмінування та відновлення постраждалих територій"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

До відома: про пресконференція в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "ПДВ – капкан для виробників: між обіцянками ДПС, реальністю БЕБ та політикою Мінекономіки"

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Мінветеранів хоче вдруге проcувати через Кабмін незаконну постанову про рубку у Мархалівському лісі"

До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Трамп і вакуум світової безпеки"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА