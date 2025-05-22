12:00 26.05.2025
До відома: про дискусію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Чи є ознаки наближення миру?"
У понеділок, 26 травня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства розпочнеться дискусія на тему "Чи є ознаки наближення миру?".
Учасники: керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок; політолог, політичний експерт Костянтин Матвієнко; політолог, співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція прес-конференції буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.