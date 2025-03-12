Пресанонси

13:38 12.03.2025

До відома: про перенесення на 11.00 18 березня пресконференції в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Відкриття єдиного RnD-хабу у сфері протимінної діяльності"

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Переноситься на 11.00 18 березня пресконференція у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Відкриття єдиного RnD-хабу у сфері протимінної діяльності". Учасники: голова правління ГС "Кластер розмінування України" Максим Ткаченко; перший заступник Української національної асоціації з гуманітарного розмінування" Олексій Ботнаренко; голова ГО "Українська асоціація гуманітарного розмінування" Олександр Бортніков; голова правління ГО "Українська асоціація гуманітарного розмінування та відновлення" Анушаван Арутюнян (вул. Рейтарська, 8/5-А). Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями. Додаткова інформація за тел. (097) 935-91-27 (Світлана).

ОСТАННЄ

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Відкриття єдиного RnD-хабу у сфері протимінної діяльності

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