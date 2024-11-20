Пресанонси

15:00 21.11.2024

До відома: про пресконференцію в пресцентрі агентства "Інтерфакс-Україна" на тему "Про незаконну передачу земель об'єктів критичної інфраструктури в Закарпатській області"

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У четвер, 21 листопада, о 15.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Про незаконну передачу земель об'єктів критичної інфраструктури в Закарпатській області", а також про спричинення збитків державі, несплату податків, здійснення незаконних забудов за сприяння високопосадовців України та органів місцевого самоврядування на прикладі Закарпатської області.

Учасники: адвокат громади Наталія Майстренко; журналіст ІА "Журналісти проти корупції" Михайло Банк; учасник ГО "Наше місто - наша справа" Любов Назарова (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція пресконференції буде доступна на YouTube-каналі "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів обов'язкова за тел. (097) 129-11-11 (Юрій), вхід лише для акредитованих журналістів.

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